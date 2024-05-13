Американская телезвезда Ким Кардашьян неожиданно сменила имидж. Соответствующие снимки публикует Page Six.

43-летняя знаменитость была замечена после ежегодного бала Met Gala. Папарацци запечатлели Кардашьян в боди, длинном плаще, высоких кожаных сапогах черного цвета и с большой сумкой в тон. Также на ней была бейсболка люксового бренда Balenciaga.

На размещенных кадрах видно, что предпринимательница отказалась от длинных прядей и сделала каре.

Ранее пользователи сети сравнили Ким на снимках в новом образе с Бьянкой Цензори — женой бывшего мужа Кардашьян, рэпера Канье Уэста.