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16:01, 13 мая 2024Ценности

Ким Кардашьян неожиданно сменила имидж

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американская телезвезда Ким Кардашьян неожиданно сменила имидж. Соответствующие снимки публикует Page Six.

43-летняя знаменитость была замечена после ежегодного бала Met Gala. Папарацци запечатлели Кардашьян в боди, длинном плаще, высоких кожаных сапогах черного цвета и с большой сумкой в тон. Также на ней была бейсболка люксового бренда Balenciaga.

На размещенных кадрах видно, что предпринимательница отказалась от длинных прядей и сделала каре.

Ранее пользователи сети сравнили Ким на снимках в новом образе с Бьянкой Цензори — женой бывшего мужа Кардашьян, рэпера Канье Уэста.

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      Мария Винар
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