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14:11, 13 мая 2024Бывший СССР

На Западе заявили о снижении эффективности ПВО Украины

WSJ: средства ПВО Украины не справляются с российскими ракетами
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

По мере увеличения беспилотных и ракетных российских атак по Украине эффективность средств противовоздушной обороны (ПВО) Киева снижается. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщают журналисты, системы ПВО Украины не справляются с российским атаками. Так, ВС ВСУ сбили около 46 процентов российских ракет за последние полгода, в то время как за предыдущие шесть месяцев этот показатель был равен 73 процентам. В апреле доля перехваченных ракет упала до 30 процентов.

Как отметил неназванный представитель ВСУ, перехват большего количества атак приводит к истощению запасов боеприпасов, а большие заградительные атаки также могут сокрушить оборону страны, так как средства ПВО не всегда перезаряжаются достаточно быстро.

WSJ подчеркивает, что «воздушная война» сводится к тому, какая из сторон может «пережить другую» по поставкам ракет. При этом издание отмечает, что Россия по-прежнему имеет собственные запасы и производство ракет, в то время как Украина зависит от западных поставок.

Ранее стало известно, что главу оперативно-тактической группировки войск «Харьков» Юрия Галушкина сменили на фоне наступления Вооруженных сил России на Харьковскую область. Вместо Галушкина на эту должность был назначен Михаил Драпатый — заместитель начальника Генерального штаба по подготовке военных.

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      Александр Курбатов
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