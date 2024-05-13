Певица Ольга Серябкина в полупрозрачной юбке станцевала на камеру

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина в откровенном наряде станцевала на камеру. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя певица поделилась видео, на котором запечатлела себя в бюстгальтере с тонкими завязками и полупрозрачной юбке, оформленной кружевной бахромой. Также она надела остроносые туфли красного цвета, сделала макияж в нюдовых тонах и распустила волосы.

«Когда похудел к лету, а его все еще нет», — подписала звезда пост, который набрал более 18 тысяч лайков.

В марте Ольга Серябкина разместила снимки в откровенном образе. Тогда на одном опубликованном фото исполнительница позировала в нежно-розовом платье, лежа в ванной.