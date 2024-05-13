В правительстве рассказали о трудоустройстве полумиллиона россиян в одной сфере

Мантуров: к работе на предприятиях ОПК привлекли около полумиллиона человек

За последние полгода к работе на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России привлекли около полумиллиона человека. Об этом заявил вице-премьер Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Сегодня российский ОПК является самым мощным в мире по объемам производства основных видов вооружений и военной техники», — сказал Мантуров. Потребность в новых кадрах, по его словам, сейчас сохраняется во многих областях промышленности.

Ранее финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев говорил, что именно ОПК обеспечивает рост российской экономики. Но при этом страдает гражданская сфера, на которую также давит высокая ключевая ставка Центробанка.

В феврале президент Владимир Путин рассказал, что за последние полтора года в ОПК страны создано 520 тысяч новых рабочих мест, указывает РИА Новости. Всего к оборонно-промышленному комплексу относятся шесть тысяч предприятий и еще 10 тысяч являются «смежниками».