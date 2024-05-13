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01:31, 14 мая 2024Экономика

В правительстве рассказали о трудоустройстве полумиллиона россиян в одной сфере

Мантуров: к работе на предприятиях ОПК привлекли около полумиллиона человек

Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

За последние полгода к работе на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России привлекли около полумиллиона человека. Об этом заявил вице-премьер Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Сегодня российский ОПК является самым мощным в мире по объемам производства основных видов вооружений и военной техники», — сказал Мантуров. Потребность в новых кадрах, по его словам, сейчас сохраняется во многих областях промышленности.

Ранее финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев говорил, что именно ОПК обеспечивает рост российской экономики. Но при этом страдает гражданская сфера, на которую также давит высокая ключевая ставка Центробанка.

В феврале президент Владимир Путин рассказал, что за последние полтора года в ОПК страны создано 520 тысяч новых рабочих мест, указывает РИА Новости. Всего к оборонно-промышленному комплексу относятся шесть тысяч предприятий и еще 10 тысяч являются «смежниками».

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      Марина Совина
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