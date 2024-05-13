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07:57, 13 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о применении ВСУ отравляющих веществ в ДНР

ВСУ при помощи БПЛА сбросили на жителей Семеновки в ДНР отравляющие вещества

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

ВСУ применили отравляющие вещества против жителей Семеновки в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости.

У людей появились трудности с дыханием, привкус миндаля и крови во рту, а также тошнота и рвота. По данным очевидцев, отравляющие вещества украинские военнослужащие сбрасывали с беспилотников.

Химическое вещество, «било в нос».

«Через одеяло пытались дышать, с ветром уходило», — отметил одни из очевидцев.

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      Варвара Кошечкина
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