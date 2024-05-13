Стало известно о применении ВСУ отравляющих веществ в ДНР
ВСУ при помощи БПЛА сбросили на жителей Семеновки в ДНР отравляющие вещества
ВСУ применили отравляющие вещества против жителей Семеновки в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости.
У людей появились трудности с дыханием, привкус миндаля и крови во рту, а также тошнота и рвота. По данным очевидцев, отравляющие вещества украинские военнослужащие сбрасывали с беспилотников.
Химическое вещество, «било в нос».
«Через одеяло пытались дышать, с ветром уходило», — отметил одни из очевидцев.