Стало известно о применении ВСУ отравляющих веществ в ДНР

ВСУ при помощи БПЛА сбросили на жителей Семеновки в ДНР отравляющие вещества

ВСУ применили отравляющие вещества против жителей Семеновки в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости.

У людей появились трудности с дыханием, привкус миндаля и крови во рту, а также тошнота и рвота. По данным очевидцев, отравляющие вещества украинские военнослужащие сбрасывали с беспилотников.

Химическое вещество, «било в нос».

«Через одеяло пытались дышать, с ветром уходило», — отметил одни из очевидцев.