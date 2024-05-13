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15:54, 13 мая 2024Моя страна

Трехлетний россиянин-вундеркинд установил рекорд

Трехлетний мальчик из Урала назвал 196 стран по флагам и установил рекорд

Фото: АНО Книга Рекордов

Трехлетний мальчик из Магнитогорска попал в Книгу рекордов России. Об этом сообщается на сайте организации.

Юный вундеркинд за 16 минут и 22 сенкуды правильно определил названия 196 стран по их государственным флагам.

По словам родителей, мальчик с детства отличается невероятной памятью — он легко запоминает цифры, марки автомобилей и другое.

Страны он начал изучать, когда родители повесили дома карту мира. Мальчик также интересуется таблицей умножения.

Ранее сообщалось, что семилетняя спортсменка из Перми Лидия Котельникова получила благодарственное письмо и подарки от городского комитета по физической культуре и спорту. Она установила мировой рекорд — выполнила 85 отжиманий на ладонях от пола за 60 секунд.

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      Варвара Кошечкина
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