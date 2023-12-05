Самую сильную девочку России наградили за рекорд

Установившая мировой рекорд девочка из Перми получила подарки от города

Семилетняя спортсменка из Перми Лидия Котельникова получила благодарственное письмо и подарки от городского комитета по физической культуре и спорту. Об этом сообщает «Рифей».

Девочке вручили гимнастический мат и опоры для выполнения отжиманий.

Спортсменка несколько лет занимается дзюдо и акробатикой. В марте она установила мировой рекорд — выполнила 85 отжиманий на ладонях от пола за 60 секунд. Также Котельникова установила мировой рекорд по подтягиванию на турнике в категории 6-7 лет, подтянувшись 49 раз.

Ранее сообщалось, что житель Ингушетии, 10-летний Абдул-Рахман Гетагазов, установил первый мировой рекорд по количеству приседаний. Неофициальный рекорд был установлен, когда мальчик присел 5900 раз за три часа. Затем в республику приехали специалисты и эксперты, которые зафиксировали новый мировой рекорд — мальчик присел за четыре часа 7743 раза.