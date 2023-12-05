Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
11:43, 5 декабря 2023Моя страна

Самую сильную девочку России наградили за рекорд

Установившая мировой рекорд девочка из Перми получила подарки от города

Фото: Julia Zavalishina / Shutterstock / Fotodom

Семилетняя спортсменка из Перми Лидия Котельникова получила благодарственное письмо и подарки от городского комитета по физической культуре и спорту. Об этом сообщает «Рифей».

Девочке вручили гимнастический мат и опоры для выполнения отжиманий.

Спортсменка несколько лет занимается дзюдо и акробатикой. В марте она установила мировой рекорд — выполнила 85 отжиманий на ладонях от пола за 60 секунд. Также Котельникова установила мировой рекорд по подтягиванию на турнике в категории 6-7 лет, подтянувшись 49 раз.

Ранее сообщалось, что житель Ингушетии, 10-летний Абдул-Рахман Гетагазов, установил первый мировой рекорд по количеству приседаний. Неофициальный рекорд был установлен, когда мальчик присел 5900 раз за три часа. Затем в республику приехали специалисты и эксперты, которые зафиксировали новый мировой рекорд — мальчик присел за четыре часа 7743 раза.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Президент принял оплату?» Пресс-секретарь Байдена завершила брифинг после неудобного вопроса

      Раскрыты цели гигантской транспортной артерии России

      Кремль оценил сроки возможной амнистии некоторых осужденных женщин

      Подразделение ЦРУ нашло девять объектов неземного происхождения

      В Кремле высказались о формате участия России в саммите G20

      В России высказались о готовности к переговорам с Украиной

      В Румынии заявили о возможности сыграть ключевую роль в восстановлении Украины

      Назван самый благополучный для жизни в России регион

      Стало известно о запрете сотрудникам ЦБ использовать технику Apple

      Анонсировано заседание совета «Движения первых» с участием Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости