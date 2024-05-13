Украинский дрон сбит в небе над Россией

Минобороны: украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

Летательный аппарат был сбит около 12:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны.

Целью беспилотника было совершение террористической атаки по российской территории, подчеркнули в военном ведомстве. Уничтоженный дрон относится к беспилотникам самолетного типа. Такие аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки.

12 мая беспилотник ВСУ попытался атаковать Крым. Он был сбит в районе Симферополя. О перехвате дрона сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.