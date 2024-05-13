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18:16, 13 мая 2024Мир

В Германии призвали НАТО сбивать российские ракеты над Украиной

Генерал Виттман назвал разумным предложение сбивать ракеты РФ с территории НАТО

Фото: UK Ministry of Defence / Reuters

Эскалации конфликта не произойдет, если западные страны будут сбивать российские ракеты над Украиной с территории НАТО. К этому в эфире телеканала Welt призвал отставной немецкий генерал Клаус Виттманн.

«Страх эскалации, что мы будем втянуты напрямую в этот конфликт, преувеличен. Я считаю это предложение очень разумным», — отметил военный.

По словам Виттмана, такая стратегия поможет снять нагрузку с украинской ПВО. Он подчеркнул, что тогда Вооруженные силы Украины (ВСУ) можно будет активнее использовать на фронте.

Ранее посол Германии в Киеве Мартин Йегер заявил, что в мае Берлин передаст Украине еще одну установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T. Кроме того, он уточнил, что ВСУ получат дополнительную систему ЗРК Patriot.

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      Виктория Кондратьева
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