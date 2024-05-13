Штурм спецназом квартиры с наркодилерами попал на видео

В Петербурге СОБР взял штурмом квартиру наркодилеров

В Петербурге спецназ взял штурмом квартиру наркодилеров. Оперативное видео публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видны бойцы спецотряда быстрого реагирования (СОБР), которые через окна проникают в квартиру и там кладут на пол подозреваемых.

Спецоперация по ликвидации наркошопа прошла в Мурино. Задержаны четверо членов ОПГ: 28-летний организатор криминального бизнеса и трое закладчиков — одной из них 19 лет.

В ходе обыска изъяты наркотики, телефоны, банковские карты и гаджеты с переписками.