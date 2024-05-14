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04:06, 14 мая 2024Мир

Антонов рассказал о последствиях запрета на импорт урана из России

Посол Антонов: запрет на импорт урана из России больше всего ударит по США

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Принимая решение запретить импорт урана из России, Вашингтон наносит ущерб своей экономике. О таких последствиях для США рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

Он отметил, что запрет на импорт в США урана из России ударит по самим Соединенным Штатам. Дипломат также допустил, что теперь «зеленые» проекты США могут провалиться, «Финансовые потери для США будут куда больше, чем для России», — подчеркнул он. Кроме того, Россия ускорит реализацию своих проектов в других странах, добавил Антонов.

По словам посла, запрет США на импорт урана из России ведет к новым потрясениям в международных экономических отношениях. Он пояснил, что из-за решения США нарушается хрупкий баланс между экспортерами и импортерами урановой продукции.

Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт урана из России. По его словам, принятый исторический ряд мер позволит укрепить энергетическую и экономическую безопасность США.

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      Марина Совина
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