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17:47, 14 мая 2024Интернет и СМИ

Бузова рассказала о попытках выкупить ее с ТНТ за миллионы рублей

Телеведущая Бузова заявила, что конкурирующий с ТНТ канал пытался выкупить ее

Кадр: «Ляйсан Утяшева» / YouTube

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что один российский телеканал предлагал ей большие гонорары за то, чтобы она ушла с канала ТНТ. Об этом она заявила в шоу «Дерзкая готовка», выпуск доступен на YouTube.

По словам Бузовой, с таким предложением к ней обращался конкурирующий с ТНТ телеканал. «[Предлагали] миллионы [рублей], огромные гонорары», — призналась она.

Однако телеведущая ответила отказом. Бузова объяснила это тем, что ей очень нравится работать на ТНТ, а деньги не являются для нее приоритетом. «ТНТ— это мой канал. Это абсолютно моя энергетика», — добавила она.

Ранее Бузова рассказала о сложности работы в реалити-шоу «Дом-2», которое она долгое время вела. Она заявила, что в первые годы трудилась каждый день и в любое время была готова подменить своих коллег — ведущих Ксению Собчак и Ксению Бородину.

Ольга Бузова в 2004 году начала сниматься в реалити-шоу «Дом-2» на канале ТНТ. В 2008 году она стала ведущей проекта. Впоследствии была ведущей других программ на ТНТ.

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