Двое подростков со старшим приятелем попались на попытке диверсии под Воронежем

СК: в Воронежской области двое подростков и юноша задержаны за попытку диверсии

В Воронежской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух подростков и их старшего приятеля при попытке диверсии на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В отношении двоих несовершеннолетних и молодого человека 19 лет возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию. Они попались вечером 1 мая при попытке поджога релейного шкафа на перегоне «Сомово-Отрожка».

По данным силовиков, молодые люди получили в мессенджере указание от незнакомого человека, поддерживающего Вооруженные силы Украины, на совершение диверсии.

По ходатайству следователя суд арестовал их.

14 мая Новосибирский областной суд приговорил 48-летнего местного жителя Дмитрия Гурулева (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) к 12 годам лишения свободы за попытку подорвать поезд.