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11:12, 14 мая 2024Силовые структуры

Россиянин получил 12 лет колонии за попытку диверсии на железнодорожной станции

В Новосибирске суд приговорил мужчину к 12 годам за попытку подорвать поезд

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Новосибирский областной суд приговорил 48-летнего местного жителя Дмитрия Гурулева (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) к 12 годам лишения свободы за попытку подорвать поезд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Гурулев признан виновным по статьям о диверсии и об изготовлении взрывчатых веществ и их хранении. Он три года проведет в тюрьме, а остальные девять лет — в колонии строгого режима. Также суд приговорил его к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Во время заседания осужденный свою вину не признал.

Как установил суд, Гурулев сотрудничал с организацией «Легион Свобода России» (она признана террористической и запрещена в России). Он самостоятельно изготовил бомбу и 14 ноября 2022 года попытался устроить подрыв на железнодорожной станции Сибирская. Тогда подсудимый поджег емкость с зажигательной смесью и прикрепил ее к цистерне с дизельным топливом грузового поезда, но взрыва не произошло. Мужчину задержали оперативники новосибирского управления ФСБ.

Ранее сообщалось, что в Крыму сотрудники ФСБ задержали завербованных украинскими спецслужбами двоих россиян.

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      Анна Габай
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