ЕС ужесточил правила приема беженцев и мигрантов

ЕС утвердил реформу, ужесточающую правила приема мигрантов и беженцев

Совет Евросоюза утвердил реформу, ужесточающую правила приема беженцев и мигрантов из третьих стран. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета, опубликованном в социальной сети X.

«Сегодня Совет ЕС принял важнейшую реформу европейской системы предоставления убежища и миграции. Устанавливаются правила, которые позволят упорядочено управлять потоками прибывающих, создавать эффективные и единообразные процедуры, справедливое распределение бремени между государствами-членами», — говорится в тексте.

Ранее граждане Украины, проживающие в Европе, начали «штурмовать» консульства после нового законопроекта о мобилизации. Уточняется, что они пытаются получить консульские услуги до применения грозящих им санкций. По новому законопроекту украинцам за границей, которые не встали на воинский учет, будут ограничивать банковские операции и откажут в выдаче загранпаспорта.