Госдума утвердила Цивилева министром энергетики России

Госдума утвердила Сергея Цивилева министром энергетики России

Госдума утвердила Сергея Цивилева министром энергетики России, сообщает РИА Новости. В его поддержку высказались 375 депутатов, воздержались при голосовании 57 из них.

Как отмечает агентство, с энергетикой Цивилева связывает долгая работа в угледобывающем регионе — более шести лет он возглавлял Кемеровскую область, а также работа в угледобывающей компанией «Колмар».

ТАСС обратил внимание на то, что депутаты в ходе рассмотрения кандидатуры Цивилева не стали ни о чем его спрашивать. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, вопросы к нему могут появиться, когда будут видны результаты работы на посту министра.

Госдума во вторник утвердила все 16 предложенных кандидатур на должности министров правительства Михаила Мишустина. В том числе в состав кабмина вошли пять новых участников. Помимо Цивилева ими стали министра транспорта Роман Старовойт, глава Минсельхоза Оксана Лут, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, а также министр спорта Михаил Дегтярев.