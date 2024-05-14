Киев призвал союзников тратить на Украину часть своего ВВП

Ермак: страны Запада должны тратить на Украину 0,25 процента своего ВВП

Союзники Киева должны тратить на помощь Украине 0,25 процента своего ВВП и передать ей замороженные российские активы. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Важно, чтобы союзники тратили 0,25 процента своего ВВП на военную помощь Украине и разблокировали замороженные российские активы на 300 миллиардов долларов для поддержки нашей страны», — написал Ермак.

Также он призвал НАТО принять Украину в альянс, чтобы таким образом показать России, что она не сможет победить.

Он заключил, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу создало бы гарантии безопасности и долгого мира в Европе.

Страны-участницы НАТО тратят на военные расходы до двух процентов ВВП.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае поражения Украины нет смысла ее восстанавливать. При этом он сообщил, что альянс поможет Украине восстановить институты обороны и стать членом НАТО.