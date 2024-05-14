Лыжник решил скатиться с опасного склона, вызвал лавину и не выжил
Врач из Айдахо вместе с партнершей решил скатиться на лыжах с опасного склона, вызвал две лавины и не выжил. Об этом сообщает Daily Mail.
Уточняется, что несчастный случай произошел на пике Дональдсона в округе Кастер. Спасатели предупреждали туристов о лавиноопасности, однако это не остановило 48-летнего Терри О'Коннора. Сначала он вызвал маленькую лавину, которая сбила его с ног, после чего последовал второй сход снега.
Партнерша Терри смогла откопать лыжника и даже попыталась реанимировать с помощью искусственного дыхания, однако ее усилия были безуспешными. Прибывшие на место спасатели также не смогли помочь О'Коннору.
В апреле спасатели в Камчатском крае эвакуировали на вертолете туристов, заболевших во время похода. Путешественников доставили в районную больницу в поселке Палана.