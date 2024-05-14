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15:51, 14 мая 2024Силовые структуры

Мужчина пробежался по МКАДу за кошельком с сотнями тысяч рублей и попал на видео

МВД России опубликовало кадры, как мужчина бежит по МКАДу за чужим кошельком

В Москве ранее судимый 49-летний мужчина бежал по МКАДу за кошельком с сотнями тысяч рублей. Этот момент попал на видео, которым с «Лентой.ру» поделились в столичном ГУ МВД России.

На кадрах видно, как у водителя трицикла на МКАДе выпадает кошелек. Через некоторое время его заметил водитель грузового автомобиля «Газель», который остановил машину, побежал к бесхозному кошельку и подобрал его.

25-летний пострадавший обратился в полицию и рассказал, что в портмоне у него были документы, банковские карты, рубли и иностранная валюта. Общий материальный ущерб составил более 400 тысяч рублей. В результате злоумышленника задержали. В отношении него завели уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»), так как найденные деньги он потратил на свои нужды.

Ранее в подмосковных Химках 24-летний житель Краснодара под видом продажи автомобиля ограбил мужчину на 28 миллионов рублей

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      Варвара Митина
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