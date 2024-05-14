Под видом продажи автомобиля россиянин ограбил мужчину на 28 миллионов рублей

В Подмосковье мужчина украл у покупателя автомобиля сумку с 28 млн рублей

В подмосковных Химках 24-летний житель Краснодара под видом продажи автомобиля ограбил мужчину на 28 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным правоохранителей, предварительно установлено, что злоумышленник в интернете опубликовал объявление о продаже дорогого автомобиля иностранного производства. На это откликнулся житель Новосибирской области. Тогда краснодарец прислал ему фотографии иномарки и документы. После этого мужчины договорились о сделке купли-продажи. Они договорились встретиться на улице Германа Титова. Придя на встречу, злоумышленник убедился, что покупатель принес деньги, и распылил ему в лицо перцовый баллончик, выхватил сумку с наличными и сбежал. Причиненный ущерб потерпевшему составил 28 миллионов рублей.

Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области уточняет, что личность злоумышленника установили и задержали. В квартире, где он жил, был проведен обыск. В результате оперативники обнаружили и изъяли похищенные деньги. Некоторую часть задержанный успел потратить.

Химкинский городской суд арестовал похитителя. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 («Разбой») УК РФ. Краснодарец признался, что никакого автомобиля у него не было. Чтобы сделать объявление о продаже автомобиля, он сходил в автосалон и сфотографировал там новый автомобиль и документы на него. Именно эти снимки мужчина и отправил потерпевшему.

Ранее сообщалось, что в Москве двое злоумышленников 30 и 39 лет напали на женщину и украли у нее сумку с 7,5 миллиона рублей.