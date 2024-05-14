Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:04, 14 мая 2024Силовые структуры

Под видом продажи автомобиля россиянин ограбил мужчину на 28 миллионов рублей

В Подмосковье мужчина украл у покупателя автомобиля сумку с 28 млн рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В подмосковных Химках 24-летний житель Краснодара под видом продажи автомобиля ограбил мужчину на 28 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным правоохранителей, предварительно установлено, что злоумышленник в интернете опубликовал объявление о продаже дорогого автомобиля иностранного производства. На это откликнулся житель Новосибирской области. Тогда краснодарец прислал ему фотографии иномарки и документы. После этого мужчины договорились о сделке купли-продажи. Они договорились встретиться на улице Германа Титова. Придя на встречу, злоумышленник убедился, что покупатель принес деньги, и распылил ему в лицо перцовый баллончик, выхватил сумку с наличными и сбежал. Причиненный ущерб потерпевшему составил 28 миллионов рублей.

Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области уточняет, что личность злоумышленника установили и задержали. В квартире, где он жил, был проведен обыск. В результате оперативники обнаружили и изъяли похищенные деньги. Некоторую часть задержанный успел потратить.

Химкинский городской суд арестовал похитителя. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 («Разбой») УК РФ. Краснодарец признался, что никакого автомобиля у него не было. Чтобы сделать объявление о продаже автомобиля, он сходил в автосалон и сфотографировал там новый автомобиль и документы на него. Именно эти снимки мужчина и отправил потерпевшему.

Ранее сообщалось, что в Москве двое злоумышленников 30 и 39 лет напали на женщину и украли у нее сумку с 7,5 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Путин перевел Патрушева и тульского губернатора Дюмина в Администрацию президента. Какие еще перестановки там произошли?

      Русскую семью захотели выслать из России и отправили в камеру к мигрантам

      Популярный российский блогер объяснил нежелание переезжать в Европу

      Дачникам посоветовали обработать растения антидепрессантами после морозов

      50-летнюю Кейт Мосс и 27-летнего внука Боба Марли сняли в интимный момент

      В Кремле высказались о вмешательстве во внутренние дела Грузии

      ЕС продлил мандат своей миссии по гражданской безопасности Украины

      Бывший депутат Рады заявил о необходимости трибунала по преступлениям НАТО

      Россиянку приговорили к 11 годам за участие в деятельности ИГ

      Экс-депутат Рады заявил о планах Киева по созданию «грязной» бомбы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше