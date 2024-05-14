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10:17, 14 мая 2024Силовые структуры

Гендиректора компании с утонувшим в Мойке автобусом заподозрили в фальсификации

Генерального директора ООО «Такси» подозревают в фальсификации ЕГРЮ
Начало событий в новости Автобус с 20 пассажирами съехал в реку в Петербурге. Пострадавших откачивали прямо на крыше

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 49-летнего генерального директора ООО «Такси», чей автобус с пассажирами упал в реку Мойку, подозревают в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по городу.

По данным следствия, гендиректор занимал свою должность номинально. За то, что он фальсифицировал данные, получал 13 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о фальсификации ЕГРЮ. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», в середине января 2023 года он договорился с предпринимателями, чтобы они вписали его в реестр как учредителя и генерального директора ООО «Такси», однако фактической управленческой деятельностью мужчина не занимался.

10 мая автобус с пассажирами упал в реку Мойку с Поцелуева моста. По предварительной информации, водитель транспортного средства Рахматшох Курбонов не справился с управлением. В результате выжил один пассажир автобуса и водитель, семь человек спасти не удалось.

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      Анна Габай
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