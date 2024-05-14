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08:00, 14 мая 2024Интернет и СМИ

Женщина подслушала разговор мужа со свекровью и узнала неприятную правду

Фото: Bruno Aguirre / Unsplash

Пользовательница Reddit с ником OrcinusVienna поделилась историей о том, как она случайно подслушала разговор мужа со свекровью и узнала неприятную правду о нем. По словам женщины, она не догадывалась, что у ее супруга депрессия.

Авторша поста рассказала, что лечится от эндометриоза. «Я испытываю невыносимую боль и уже больше месяца не хожу на работу. (...) Через две недели мне предстоит операция, и больше всего на свете я надеюсь, что она мне поможет», — рассказала она.

Женщина отметила, что в этот тяжелый период супруг поддерживает ее и помогает ей с домашними делами. При этом она уточнила, что старается делать так, чтобы у мужчины было время для себя. По ее словам, недавно возлюбленный провел весь день, играя в видеоигры со своими друзьями.

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«Я думала, что у нас все в порядке, но вчера он позвонил своей матери, и я слышала, как он разговаривал с ней в соседней комнате», — написала она. Во время беседы муж пользовательницы заявил, что ему тяжело видеть, как супруга страдает из-за болей. Когда свекровь спросила, как дела у него, то мужчина расплакался и ответил, что у него депрессия. «От того, как он плакал, у меня разрывалось сердце», — призналась женщина.

Через некоторое время авторша поста спросила у мужа, все ли у него в порядке, на что он ответил положительно. «Обычно мы прекрасно общаемся, но я не думаю, что сейчас он честен со мной, и я беспокоюсь о том, как вся эта ситуация сказывается на нем. Что я могу сделать, чтобы помочь ему?» — спросила она у комментаторов.

Один из пользователей посоветовал ей попросить близких мужчины как можно чаще проводить с ним время. «Вашему мужу нужен перерыв. (...) Пусть его друзья и родственники устраивают ему перерывы днем, вечером или на целый день», — заявил он. Другой участник обсуждения рекомендовал авторше поста поговорить о состоянии супруга со свекровью. «Может быть, вы что-нибудь придумаете вместе», — объяснил он.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как узнала о поступке свекрови и разорвала с ней отношения. Многие комментаторы поддержали решение женщины вычеркнуть мать мужа из жизни.

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      Олег Давыдов
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