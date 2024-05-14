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11:06, 14 мая 2024Экономика

В Госдуме оценили последствия для России из-за запрета США на импорт урана

Депутат Делягин: запрет США на импорт урана не будет проблемой для экономики РФ

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Запрет США на импорт урана из России не будет проблемой для российской экономики, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Так в беседе с «Лентой.ру» он оценил последствия для страны от подписанных ранее президентом США Джо Байденом ограничительных мер.

«Соединенные Штаты Америки очень сильно зависят от импорта российского урана. Наш низкообогащенный уран был их более чем на половину. Они снижали эту долю в последние годы. Было вообще 80 процентов. Тем не менее этот процесс был, и зависимость их от нас была очень велика до этого указа», — рассказал Делягин.

Депутат отметил, что различные эксперты предлагали российскому руководству самостоятельно ограничить поставки урана в США в рамках санкционной политики, но такое решение так и не было принято.

«Российская атомная промышленность получает деньги за счет экспорта урана в США. Это деньги, значимые для атомной промышленности, но не значимые в масштабах страны в целом. Поэтому атомной промышленности часть понесенных потерь, наверное, придется компенсировать, но это не будет являться проблемой для экономики и для бюджета страны», — сообщил он.

Для нашей атомной промышленности это будет неудобство, но это не будет бедой

Михаил Делягинзаместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

Также, по словам Делягина, запрет на импорт российского урана создаст трудности для самих американцев.

«Но они с этим смогут справиться, хотя для них это будет достаточно сложно. Они нарастили в последние годы закупки урана у нас и создали запасы на некоторое время», — заключил он.

Ранее Байден подписал закон о запрете на импорт урана из России в Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, принятый исторический ряд мер позволит укрепить энергетическую и экономическую безопасность США за счет снижения и в конечном счете устранения зависимости от России в области гражданской ядерной энергетики.

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      Алена Шевченко
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