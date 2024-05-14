Путин призвал новое правительство действовать единым строем

Путин: у нового кабмина много задач впереди, нужно действовать в едином строю

Президент России Владимир Путин обратился к новому составу кабинета министров. Он заявил, что у правительства впереди много задач, и призвал к необходимости действовать «совместно, в едином строю, говоря военным языком, вместе с депутатами Госдумы и регионами» России, передает РИА Новости.

Российский лидер попросил не забывать, что министрам нужно выстраивать работу на ближайшие шесть лет. Он добавил, что подписал указ о награждении государственными наградами лиц, которые отработали в прошлом кабмине.

14 мая Владимир Путин начал совещание с новым составом правительства. В кабмине присутствуют пять новых министров: Михаил Дегтярев сменил Олега Матыцина на посту главы Минспорта, Антон Алиханов возглавит Минпромторг вместо Дениса Мантурова, Оксана Лут стала главой Минсельхоза вместо Дмитрия Патрушева, Роман Старовойт назначен министром транспорта вместо Виталия Савельева, Сергей Цивилев оставил кресло губернатора Кемеровской области и сменил Николая Шульгинова на посту главы Минэнерго.