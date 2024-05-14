Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение о пожароопасности

На территории Кубани объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности заявили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Во вторник, 14 мая, и среду, 15 мая, местами в северо-западных и северо-восточных районах Краснодарского края ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

В связи с этим представители ведомства призвали жителей и гостей Кубани соблюдать меры безопасности. В частности, сотрудники МЧС напомнили о запрете пользования открытыми источниками огня вблизи поваленных деревьев и сухой травы в лесах.

«При сильной задымленности дышать лучше возле земли, при этом рот и нос прикройте любой тканью, сложенной в несколько слоев, — говорится в сообщении. — Избегайте воздействия повышенной температуры. Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором».

Ранее летевший из Сочи в Санкт-Петербург самолет авиакомпании «Азимут» резко сменил курс и сел в другом городе. Во время полета пилоты доложили о больном пассажире на борту. После этого командир воздушного судна объявил сигнал срочности в небе и решил следовать на незапланированный аэродром для экстренной посадки.