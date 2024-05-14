Российский военный решил больше не возвращаться на службу и был осужден

В Новосибирске суд приговорил военного к 5 годам за уклонение от службы

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии общего режима военнослужащего, который решил насовсем уклониться от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, 20 апреля 2023 года мужчина не вернулся на службу. При этом у него не было уважительных причин и стечения тяжелых жизненных обстоятельств. Осужденный стал жить в Новосибирске, где начал неофициально работать. 4 декабря военного задержали по месту проживания.

Ранее Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае вынес приговор в отношении российского военнослужащего Александра Чуприна за кражу ювелирных изделий у подруги.