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02:40, 14 мая 2024Силовые структуры

Следствие попросило суд арестовать главного кадровика Минобороны

Следствие попросило суд арестовать полного тезку главного кадровика Минобороны

Фото: пресс-служба 235-го гарнизонного военного суда

Следствие обратилось в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об аресте Юрия Кузнецова, полного тезки начальника Главного управления кадров Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости.

В суде пояснили, что следствие выступило с ходатайством в рамках уголовного дела.

Ранее стало известно, что генерал-лейтенант Кузнецов был задержан в связи с подозрением о совершении уголовного преступления.

Telegram-канал «Военкоры русской весны» со ссылкой на источники подтверждает, что ранее отвечавший за сохранность гостайн Кузнецов арестован и помещен в СИЗО.

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      Марина Совина
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