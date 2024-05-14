Следствие попросило суд арестовать главного кадровика Минобороны

Следствие попросило суд арестовать полного тезку главного кадровика Минобороны

Следствие обратилось в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об аресте Юрия Кузнецова, полного тезки начальника Главного управления кадров Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости.

В суде пояснили, что следствие выступило с ходатайством в рамках уголовного дела.

Ранее стало известно, что генерал-лейтенант Кузнецов был задержан в связи с подозрением о совершении уголовного преступления.

Telegram-канал «Военкоры русской весны» со ссылкой на источники подтверждает, что ранее отвечавший за сохранность гостайн Кузнецов арестован и помещен в СИЗО.