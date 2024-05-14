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11:43, 14 мая 2024Россия

Спасатель-дружинник получил ранение из-за атаки беспилотника в Курской области

Спасатель-дружинник был ранен из-за атаки украинского БПЛА в Курской области

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Спасатель добровольной пожарной дружины был ранен из-за атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на село Гордеевка Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, пишет ТАСС.

Власти пояснили, что дрон атаковал автомобиль добровольной пожарной дружины. Раненому спасателю начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

Взрывное устройство с украинского коптера сбросили на частный дом в селе Гордеевка Кореневского района. Пожар оперативно потушили спасатели, разъяснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что до 27 возросло число тех, кто получил ранения из-за атак Вооруженных сил Украины на Белгород в минувшее воскресенье. По поручению президента России Владимира Путина в Белгород прибыли бригады врачей.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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