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08:35, 14 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о плане ВСУ направить половину новых бригад на оборону Киева

Politico: ВСУ направят пять из десяти новых бригад на оборону Киева

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует направить пять из десяти формируемых бригад на оборону Киева. Об этом пишет Politico.

Украинские военачальники пошли на такой шаг из опасений, что российские войска вновь подойдут к Киеву. Издание поясняет, что такое развитие событий будет возможно, если российские войска переключат свое внимание с Харькова.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев формирует новые бригады ВСУ для усиления позиций Киева, но ждет от Запада их оснащения. Он отметил, что новым и действующим бригадам необходима поддержка. По его словам, без достаточного числа оружия «даже самые лучшие солдаты» не способны изменить ход событий.

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      Марина Совина
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