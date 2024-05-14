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05:00, 14 мая 2024Экономика

Названа средняя цена шашлыка в России

Сервис «Пакет»: средняя цена шашлыка на майских праздниках составила 2,5 тысячи

Фото: Tigran Kharatyan / Unsplash

Средний чек на шашлычный набор на майских праздниках в 2024 году составил 2595 рублей, рассказали «Ленте.ру» аналитики сервиса «Пакет» и аналитического ресурса «Чек Индекс». Это на семь процентов выше прошлогоднего показателя.

«Средний чек на "шашлычный набор" по сетевой и несетевой рознице в этом году составил 2595 рублей, что на семь процентов выше прошлогоднего показателя за тот же период. Общий объем штучных продаж комплекта товаров за исследуемый период оказался ниже уровня прошлого года на два процента», — рассказали исследователи.

Выяснилось, что на маринованное мясо россияне тратили в среднем 682 рубля — это на 18 процентов больше, чем годом ранее. На шампуры — 325 рублей, они подорожали на 17 процентов. Цены на мангалы почти не изменились, средний чек там составил чуть больше 1000 рублей. А вот жидкость для розжига, наоборот, подешевела на три процента. Там средний чек составил 290 рублей.

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Ранее россиянам назвали оптимальную порцию шашлыка. По мнению главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова, за раз нужно съедать не более 150 граммов жареного мяса.

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      Наталия Белова
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