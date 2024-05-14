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20:47, 14 мая 2024Силовые структуры

Ударившая мужа ножом россиянка пойдет под суд

В Саратовской области осудят женщину, убившую мужа ножом

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Саратовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 57-летней местной жительницы, которая ударила мужа ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщина проходит обвиняемой по статье 105 УК РФ. Ее дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 25 февраля в квартире одного из домов в городе Ершов обвиняемая выпила и поссорилась с мужем. Во время конфликта она схватила нож и ударила им мужчину. Раны оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее в Свердловской области задержали 39-летнюю россиянку, подозреваемую в расправе над супругом с помощью бутылки.

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