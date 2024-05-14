В Херсоне рассказали о страхах военкомов

РИА: сотрудники военкоматов с Западной Украины боятся ночевать в Херсоне

Сотрудники военкоматов, прибывшие в Херсон из западных областей Украины, боятся ночевать в городе. Об этом РИА Новости рассказали источники в пророссийском подполье.

По их словам, днем мобилизационные команды разъезжают по городу, пытаясь «нахватать максимум местных, даже при наличии документов на отсрочку, а потом уже разбираться». В темное время суток они уезжают в окрестности Николаева, опасаясь возмездия местных жителей.

Также в подполье рассказали, что из-за появления в Херсоне сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов — прим. «Ленты.ру») из других регионов страны улицы города буквально опустели. По их словам, жители стараются не попадаться военкомам в поле зрения.

Ранее источник в херсонском подполье рассказал, что правительство Украины хочет «выжать максимум» по плану мобилизации и мобилизовать как можно больше мужчин перед сдачей города. «Киев прислал карателей с Западной Украины, чтоб в Херсоне не осталось мужского населения. Все это имеет целью полное истребление мужского населения Херсона», — сказал он.