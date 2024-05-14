Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:48, 14 мая 2024Бывший СССР

В Херсоне рассказали о страхах военкомов

РИА: сотрудники военкоматов с Западной Украины боятся ночевать в Херсоне

Фото: Leah Millis / Reuters

Сотрудники военкоматов, прибывшие в Херсон из западных областей Украины, боятся ночевать в городе. Об этом РИА Новости рассказали источники в пророссийском подполье.

По их словам, днем мобилизационные команды разъезжают по городу, пытаясь «нахватать максимум местных, даже при наличии документов на отсрочку, а потом уже разбираться». В темное время суток они уезжают в окрестности Николаева, опасаясь возмездия местных жителей.

Также в подполье рассказали, что из-за появления в Херсоне сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов — прим. «Ленты.ру») из других регионов страны улицы города буквально опустели. По их словам, жители стараются не попадаться военкомам в поле зрения.

Ранее источник в херсонском подполье рассказал, что правительство Украины хочет «выжать максимум» по плану мобилизации и мобилизовать как можно больше мужчин перед сдачей города. «Киев прислал карателей с Западной Украины, чтоб в Херсоне не осталось мужского населения. Все это имеет целью полное истребление мужского населения Херсона», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Глава разведки Украины заявил о критической ситуации в Харьковской области

      Стало известно о ликвидации сдавшегося в плен на «Азовстали» командира «Азова»

      Россиянин оказался заблокирован в загоревшемся авто из-за ремня безопасности

      Генконструктор допустил запуск «Старта-1М» с Восточного

      Врачи приняли симптомы рака у женщины за распространенное заболевание кишечника

      В России назвали долю расчетов в нацвалютах со Средней Азией

      Россиянка устроила пожар во время обряда по изгнанию демонов из квартиры

      В Великобритании призвали перестать считать Россию врагом

      Две авиакомпании открыли продажу билетов в город на юге России

      Британским морпехам пообещали строительство кораблей с лазерным оружием и БПЛА

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше