В Новосибирской области спасли медведицу

Спасенную в Новосибирской области медведицу доставили в центр реабилитации

Маленькую медведицу, которую спасли в начале мая на трассе в Новосибирской области, доставили в центр реабилитации медвежат-сирот Пажетновых в Тверской области. Об этом сообщает NGS.

Волонтеры, которым неравнодушные россияне животное передали в критическом состоянии, показали преобразившегося детеныша на видео. На размещенных кадрах видно, что медведица стала активной и набрала несколько килограммов. Хищницу назвали Никой — в честь древнегреческой богини победы.

Известно, что медведицу нашли неподалеку от трассы в лесу в 30 километрах от Болотного. Затем детеныша отвезли в ветеринарную клинику, где с нее сняли около сотни клещей. Самолет для транспортировки зверя в специализированный центр предоставил Новосибирский зоопарк.

В марте раненого тюлененка принесло на льдине в центр города Находка. По словам сотрудников реабилитационного центра «Тюлень», молодая ларга (дальневосточная нерпа) «выглядела не очень». Животное спасли и доставили в реабилитационный центр в Тавричанке.