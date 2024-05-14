В России захотели маркировать созданный нейросетями контент

В Госдуме разрабатывают закон о маркировке созданного нейросетями контента

В Госдуме разрабатывают закон о маркировке созданного нейросетями контента. Об этом РИА Новости рассказал член парламентского комитета по информационной политике Антон Немкин.

«Сегодня в Госдуме уже ведется разработка концепции закона о маркировке контента, созданного при помощи нейросетей. В частности, изучается законодательный опыт других стран, идут консультации с экспертами, работа над формулировками базовых дефиниций», — отметил Немкин.

По его словам, депутаты захотели разобраться в вопросе из-за обилия контента, созданного с помощью искусственного интеллекта (ИИ). При этом дальнейшее развитие ИИ-сервисов приведет к появлению огромных массивов не проверенных или даже просто выдуманных текстов, фактов и цифр.

«На мой взгляд, маркировка должна осуществляться при помощи графических или водяных знаков. Главное, чтобы такая маркировка была ненавязчивой, но при том четкой и заметной для любого пользователя, чтобы он понимал, какой контент перед ним, и мог более тщательно его анализировать», — полагает Немкин.

Ранее Немкин рассказал, что из-за внедрения искусственного интеллекта в зоне риска находятся такие профессии, как специалисты службы поддержки клиентов, администраторы, а также копирайтеры. Однако, по словам депутата, проблема безработицы из-за ИИ России сейчас точно не грозит.