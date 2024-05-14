Визит Си Цзиньпина в Европу назвали ярким сигналом

CNN: турне Си Цзиньпина обнажило разногласия в Евросоюзе перед визитом Путина

Поездка председателя КНР Си Цзиньпина в Европу перед визитом в страну президента России Владимира Путина стала ярким сигналом о наличии у Пекина близких партнеров в Евросоюзе (ЕС), пишет CNN.

В материале отмечается, что турне китайского лидера подчеркнуло разногласия в странах объединения. Как указал автор, власти Сербии и Венгрии заявили о переходе отношений с Китаем на новый уровень, что стало победой Си Цзиньпина.

При этом французский президент Эммануэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытались давить на Си Цзиньпина. Кроме того, оба политика планируют пристально следить за предстоящей встречей председателя КНР и главы России, сообщает CNN.

Ранее сообщалось, что визит Владимира Путина в Китай состоится 15-16 мая. Как написало агентство Bloomberg, поездка на переговоры с Си Цзиньпином станет первым визитом российского президента за границу после его инаугурации в Кремле.