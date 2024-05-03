Стали известны возможные даты визита Путина в Китай

Bloomberg: визит Владимира Путина в Китай состоится 15-16 мая

Визит президента России Владимира Путина в Китай состоится 15-16 мая. Возможные даты поездки российского лидера сообщает агентство Bloomberg.

«Даты еще могут немного измениться, но даже если они изменятся, поездка на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином станет первой поездкой Путина за границу после его инаугурации в Кремле 7 мая», — отмечает агентство со ссылкой на «источник, знакомый с планами Кремля».

Ранее Путин анонсировал запланированный в мае визит в Китай, однако даты не уточнил.