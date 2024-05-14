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01:28, 14 мая 2024Бывший СССР

В украинской Умани раздались взрывы

В городе Умань Черкасской области Украины раздались взрывы

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В городе Умань Черкасской области Украины прогремели взрывы сообщает украинское издание «Зеркало недели».

По его данным, взрывы прозвучали около 0:40 по московскому времени. В городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее стало известно о взрыве в Днепре. По данным «Украинской правды», по целям на территории страны наносятся удары при помощи ударных беспилотников.

Вечером 13 мая взрывы были слышны в Киевской области и подконтрольном ВСУ Херсоне.

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      Марина Совина
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