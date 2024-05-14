В украинской Умани раздались взрывы

В городе Умань Черкасской области Украины раздались взрывы

В городе Умань Черкасской области Украины прогремели взрывы сообщает украинское издание «Зеркало недели».

По его данным, взрывы прозвучали около 0:40 по московскому времени. В городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее стало известно о взрыве в Днепре. По данным «Украинской правды», по целям на территории страны наносятся удары при помощи ударных беспилотников.

Вечером 13 мая взрывы были слышны в Киевской области и подконтрольном ВСУ Херсоне.