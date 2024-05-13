Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:04, 13 мая 2024Бывший СССР

В Киевской области прозвучала серия взрывов

В Киевской области прозвучала серия взрывов, работает система ПВО

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киевской области прозвучала серия взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Объявлена воздушная тревога. Сейчас в украинской столице работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее стало известно, что эффективность средств ПВО Киева снижается по мере увеличения беспилотных и ракетных российских атак. Так, ВС ВСУ сбили около 46 процентов российских ракет за последние полгода, в то время как за предыдущие шесть месяцев этот показатель был равен 73 процентам. В апреле доля перехваченных ракет упала до 30 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ перебросили резервы под Харьков

      Пожар охватил всю палубу загоревшегося в Архангельске теплохода

      В Польше военные потеряли снайперскую винтовку

      В российском городе объявили ракетную опасность

      Белый дом отказался комментировать перестановки в российском правительстве

      Основатель правящей партии Грузии отказал помощнику госсекретаря США во встрече

      Сотни экоактивистов штурмовали завод Tesla

      США анонсировали выделение Киеву нового пакета помощи

      Вучич объяснил причину приема жены Зеленского в Сербии

      Экс-агент ЦРУ раскрыл реакцию НАТО на российское наступление под Харьковом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше