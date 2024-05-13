В Киевской области прозвучала серия взрывов, работает система ПВО

В Киевской области прозвучала серия взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Объявлена воздушная тревога. Сейчас в украинской столице работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее стало известно, что эффективность средств ПВО Киева снижается по мере увеличения беспилотных и ракетных российских атак. Так, ВС ВСУ сбили около 46 процентов российских ракет за последние полгода, в то время как за предыдущие шесть месяцев этот показатель был равен 73 процентам. В апреле доля перехваченных ракет упала до 30 процентов.