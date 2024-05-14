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15:37, 14 мая 2024Бывший СССР

В ВСУ предсказали успех ВС России в ДНР и ЛНР из-за наступления под Харьковом

Командир ВСУ: Россия начала кампанию под Харьковом для продвижения в ДНР и ЛНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России начали наступление под Харьковом для улучшения положения и дальнейшего продвижения в Донецкой народной республике (ДНР) и Луганской народной республике (ЛНР). Об этом агентству Associated Press (AP) рассказал командир батальона 92-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко.

«Для достижения успеха в ДНР и ЛНР, на мой взгляд, противнику необходимо было рассредоточить наши силы обороны. Соответственно, противник начал кампанию именно в Харьковской области», — объяснил Федоренко.

По его словам, украинские военные на харьковском направлении в настоящее время получают небольшие партии военной помощи США. И для удовлетворения потребностей Киева в вооружении, по оценкам Федоренко, потребуется не менее двух месяцев.

Командир ВСУ также выразил опасения, что в будущем линия фронта может аналогичным образом расшириться в Сумскую область.

Ранее сообщалось, что поражения ВСУ на харьковском направлении усилят давление Запада на Киев по вопросу начала мирных переговоров с Москвой. Об этом Politico рассказали высокопоставленные украинские военные.

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      Екатерина Грищенко
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