В ВСУ предсказали успех ВС России в ДНР и ЛНР из-за наступления под Харьковом

Командир ВСУ: Россия начала кампанию под Харьковом для продвижения в ДНР и ЛНР

Вооруженные силы (ВС) России начали наступление под Харьковом для улучшения положения и дальнейшего продвижения в Донецкой народной республике (ДНР) и Луганской народной республике (ЛНР). Об этом агентству Associated Press (AP) рассказал командир батальона 92-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко.

«Для достижения успеха в ДНР и ЛНР, на мой взгляд, противнику необходимо было рассредоточить наши силы обороны. Соответственно, противник начал кампанию именно в Харьковской области», — объяснил Федоренко.

По его словам, украинские военные на харьковском направлении в настоящее время получают небольшие партии военной помощи США. И для удовлетворения потребностей Киева в вооружении, по оценкам Федоренко, потребуется не менее двух месяцев.

Командир ВСУ также выразил опасения, что в будущем линия фронта может аналогичным образом расшириться в Сумскую область.

Ранее сообщалось, что поражения ВСУ на харьковском направлении усилят давление Запада на Киев по вопросу начала мирных переговоров с Москвой. Об этом Politico рассказали высокопоставленные украинские военные.

