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16:16, 14 мая 2024Мир

Во Франции назвали ошибочными слова Кирби о ситуации под Харьковом

Эксперт Фенуик: Кирби ошибся, заявив об отсутствии прорывов ВС РФ под Харьковом
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP / Globallookpress.com

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ошибся, когда сказал об отсутствии серьезных прорывов Вооруженных сил (ВС) России под Харьковом. Об этом сообщил французский эксперт Галлагер Фенуик в эфире телеканала LCI.

«Одно заявление Джона Кирби меня поразило. Он сказал, что мы верим в украинцев и не видим серьезного продвижения россиян. Я не видел ни одного украинца, который подтвердил бы его слова», — отметил Фенуик.

По словам эксперта, заявление американского политика очень отличается от реальной ситуации на фронте.

Командир батальона 92-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко ранее сообщил, что Россия начала наступление под Харьковом для дальнейшего продвижения в Донецкой народной республике (ДНР) и Луганской народной республике (ЛНР). Он также выразил опасения, что в будущем линия фронта может аналогичным образом расшириться в Сумскую область.

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      Лина Пивоварова
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