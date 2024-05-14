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03:20, 14 мая 2024Бывший СССР

Военкор озвучил план действий для бегства ВСУ из Харькова

Военкор Ткач: ВС России должны взять Харьков в полукольцо для отступления ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российской армии необязательно окружать Харьков для отступления украинских военных из города. Такое мнение в разговоре с Ura.ru высказал военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач.

По его словам, необходимо взять Харьков в полукольцо со стороны границы России и Украины. «Нужно найти достаточное количество войск, использовать их, взяв Харьков сначала в полукольцо, потом завершить охват, оставив только небольшой выход, чтобы украинские войска могли сбежать оттуда», — считает военкор.

При этом он признал, что могут возникнуть некоторые трудности. Главной проблемой, как указал Ткач, станут подготовленные позиции для обороны противника. Их наличие замедлит продвижение российских войск, пояснил он.

Ранее стало известно, что Украина перебросила резервы в Харьковскую область из-за продвижения российских сил. Об этом сообщил глава генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Баргилевич.

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      Марина Совина
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