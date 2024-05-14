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15:27, 14 мая 2024Россия

ВСУ впервые обстреляли регион России из немецкого танка Leopard 2

Mash: ВСУ впервые обстреляли Белгородскую область из немецкого танка Leopard 2

Фото: Janis Laizans / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые с начала проведения специальной военной операции обстреляли Белгородскую область из немецкого танка Leopard 2. Об этом сообщил Mash в Telegram-канале.

По информации издания, противник выпустил 15 танковых снарядов 120-мм калибра по селу Новопетровка. Обстрел, по предварительным данным, велся из окраин села Амбарное Харьковской области.

Танк установили за почти шесть километров от цели, хотя его дальность составляет 3,5 километра. Из-за этого ни один снаряд не попал по домам, никто не пострадал. О разрушениях также не сообщается.

ВСУ впервые атаковали российскую территорию из танка в мае 2023 года. Тогда украинская техника обстреляла окраины хутора Старый в Белгородской области, выпустив по нему 12 снарядов. До этого ВСУ не подгоняли танки так близко к границе с Россией, чтобы вести обстрел, избегая удара противотанковыми ракетами.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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