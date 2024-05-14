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21:43, 14 мая 2024Мир

Захарова оценила слова Блинкена о выборах на Украине

Захарову возмутили слова Блинкена об условиях для выборов на Украине
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила слова главы Госдепа США Энтони Блинкена о выборах на Украине. Ранее он заявил, что выборы в стране состоятся, когда граждане согласятся, что условия позволяют сделать это.

Захарова призналась, что ей страшно представить, что это за «условия», о которых говорит Блинкен.

«Штаты по-разному глумились над молодой украинской государственностью. Третий "тур" президентских выборов на Украине уже был», — отметила дипломат.

По словам Марии Захаровой, «покрышечное правительство, приведенное западниками вопреки итогам выборов путем антиконституционного переворота, тоже было». При этом выборов в «подходящих для украинцев условиях» еще не было. Дипломат отметила, что ей непонятно, о каких «условиях» говорит Блинкен.

Напомним, 30 ноября 2023 года депутаты Верховной Рады подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Документ был принят представителями всех фракций и групп украинского парламента. В связи с этим планируемые на 31 марта этого года выборы президента не состоялись.

В апреле депутат Рады от партии «Европейская солидарность» София Федина обвинила Владимира Зеленского в узурпации власти.

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      Марина Совина
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