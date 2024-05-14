Женщина ушла от мужа из-за любви к кукурузным палочкам
Женщина из Индии решила потребовать развод, потому что муж забыл купить ее любимый снек. Об этом пишет Hindustan Times.
Пара из города Агры не смогла прийти к примирению, после того как мужчина не купил жене упаковку кукурузных палочек Kurkure, популярного индийского снека. Женщина просила мужа покупать упаковку Kurkure стоимостью около пяти рупий (шесть рублей) каждый день. Из-за этого между супругами часто возникали споры. Конфликт разгорелся с новой силой, когда мужчина однажды вернулся домой без снека.
Разъяренная его поведением, женщина решила заставить мужа поплатиться за свое поведение и ушла из дома к родителям. Позже она обратилась в полицию с просьбой о разводе. Пара заключила брак всего за год до случившегося. Когда представители закона стали опрашивать супругов о причинах разлада, женщина заявила, что муж бьет ее. Мужчина же настаивает на том, что конфликт заключается лишь в нездоровой любви жены Kurkure, которая со временем стала его сильно беспокоить.
Пару отправили на семейное консультирование в надежде, что они смогут разрешить свои разногласия.
Kurkure — острая и хрустящая закуска из кукурузы, которая была запущена в продажу в Индии в 1999 году компанией PepsiCo. Этот снек стал очень популярным в стране. В Индии он выпускается в четырех вкусах: Masala Munch (индийские специи), Kurkure Playz Puffcorn Yummy Cheez (сыр), Chilli Chatka (чили) и Naughty Tomato (томат). Лучшие актеры Болливуда на протяжении многих лет снимались в рекламе Kurkure.
Ранее в Индии женщина подала на развод из-за того, что свекровь пристрастилась пользоваться ее косметикой без разрешения. Когда молодая женщина собиралась на какое-нибудь мероприятие, она не раз обнаруживала, что ее средства для макияжа закончились.