Женщина ушла от мужа из-за любви к кукурузным палочкам

В Индии женщина потребовала развод, потому что муж забыл купить ее любимый снек

Женщина из Индии решила потребовать развод, потому что муж забыл купить ее любимый снек. Об этом пишет Hindustan Times.

Пара из города Агры не смогла прийти к примирению, после того как мужчина не купил жене упаковку кукурузных палочек Kurkure, популярного индийского снека. Женщина просила мужа покупать упаковку Kurkure стоимостью около пяти рупий (шесть рублей) каждый день. Из-за этого между супругами часто возникали споры. Конфликт разгорелся с новой силой, когда мужчина однажды вернулся домой без снека.

Разъяренная его поведением, женщина решила заставить мужа поплатиться за свое поведение и ушла из дома к родителям. Позже она обратилась в полицию с просьбой о разводе. Пара заключила брак всего за год до случившегося. Когда представители закона стали опрашивать супругов о причинах разлада, женщина заявила, что муж бьет ее. Мужчина же настаивает на том, что конфликт заключается лишь в нездоровой любви жены Kurkure, которая со временем стала его сильно беспокоить.

Пару отправили на семейное консультирование в надежде, что они смогут разрешить свои разногласия.

Kurkure — острая и хрустящая закуска из кукурузы, которая была запущена в продажу в Индии в 1999 году компанией PepsiCo. Этот снек стал очень популярным в стране. В Индии он выпускается в четырех вкусах: Masala Munch (индийские специи), Kurkure Playz Puffcorn Yummy Cheez (сыр), Chilli Chatka (чили) и Naughty Tomato (томат). Лучшие актеры Болливуда на протяжении многих лет снимались в рекламе Kurkure.

Ранее в Индии женщина подала на развод из-за того, что свекровь пристрастилась пользоваться ее косметикой без разрешения. Когда молодая женщина собиралась на какое-нибудь мероприятие, она не раз обнаруживала, что ее средства для макияжа закончились.