Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:04, 14 мая 2024Из жизни

Женщина ушла от мужа из-за любви к кукурузным палочкам

В Индии женщина потребовала развод, потому что муж забыл купить ее любимый снек

Фото: Rangeecha / Shutterstock / Fotodom

Женщина из Индии решила потребовать развод, потому что муж забыл купить ее любимый снек. Об этом пишет Hindustan Times.

Пара из города Агры не смогла прийти к примирению, после того как мужчина не купил жене упаковку кукурузных палочек Kurkure, популярного индийского снека. Женщина просила мужа покупать упаковку Kurkure стоимостью около пяти рупий (шесть рублей) каждый день. Из-за этого между супругами часто возникали споры. Конфликт разгорелся с новой силой, когда мужчина однажды вернулся домой без снека.

Разъяренная его поведением, женщина решила заставить мужа поплатиться за свое поведение и ушла из дома к родителям. Позже она обратилась в полицию с просьбой о разводе. Пара заключила брак всего за год до случившегося. Когда представители закона стали опрашивать супругов о причинах разлада, женщина заявила, что муж бьет ее. Мужчина же настаивает на том, что конфликт заключается лишь в нездоровой любви жены Kurkure, которая со временем стала его сильно беспокоить.

Материалы по теме:
«Если муж не решался ударить жену, то он под каблуком» Знакомство по фото и брачная ночь под присмотром: как девушек выдают замуж в мусульманских странах
«Если муж не решался ударить жену, то он под каблуком»Знакомство по фото и брачная ночь под присмотром: как девушек выдают замуж в мусульманских странах
27 мая 2020
Любовь и тюль Этим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья
Любовь и тюльЭтим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья
25 декабря 2019

Пару отправили на семейное консультирование в надежде, что они смогут разрешить свои разногласия.

Kurkure — острая и хрустящая закуска из кукурузы, которая была запущена в продажу в Индии в 1999 году компанией PepsiCo. Этот снек стал очень популярным в стране. В Индии он выпускается в четырех вкусах: Masala Munch (индийские специи), Kurkure Playz Puffcorn Yummy Cheez (сыр), Chilli Chatka (чили) и Naughty Tomato (томат). Лучшие актеры Болливуда на протяжении многих лет снимались в рекламе Kurkure.

Ранее в Индии женщина подала на развод из-за того, что свекровь пристрастилась пользоваться ее косметикой без разрешения. Когда молодая женщина собиралась на какое-нибудь мероприятие, она не раз обнаруживала, что ее средства для макияжа закончились.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Лондон признал, что разрешил ВСУ атаковать Крым британским оружием. Полуостров обстреливают дальнобойными ракетами

      Иностранный футболист «Зенита» описал жизнь в России

      В Верховной Раде призвали министра обороны Украины уйти в отставку

      Apple и Google запустили сервис борьбы со слежкой

      Двух врачей клиники звездного хирурга Хайдарова задержали

      США высказались о честной торговле с Китаем после увеличения тарифов вчетверо

      Пассажиры занялись сексом во время полета и попали на видео

      МИД Египта назвал Израиль единственным виновником ситуации в Газе

      Женщина ушла от мужа из-за любви к кукурузным палочкам

      Россиянам дали советы перед сдачей квартиры в аренду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше