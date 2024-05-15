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18:53, 15 мая 2024Ценности

50-летняя Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа на новом видео

50-летняя ведущая Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа на тренировке
Юлия Высоцкая

Юлия Высоцкая. Кадр: @juliavysotskayaofficial

Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа на новом видео. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя знаменитость снялась дома во время интенсивной кардиотренировки. Она позировала перед камерой в сером свитшоте с черной надписью на рукаве и с распущенными волосами, держа телефон в руке. В уши она вставила проводные наушники.

Артистка отказалась от нанесения косметики и продемонстрировала естественную внешность с признаками возрастных изменений.

Ранее в мае бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина также снялась без макияжа по пути в спортзал.

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      Карина Черных
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