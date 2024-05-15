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15:48, 15 мая 2024Экономика

«АвтоВАЗ» назвал дату выпуска кроссовера на базе Lada Vesta

«АвтоВАЗ»: выпуск кроссовера на базе Lada Vesta начнется в 2026 году

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Производство кроссовера на базе Lada Vesta начнется в начале 2026 года. Дату выпуска новой модели со ссылкой на представителей «АвтоВАЗа» назвал РБК.

Впервые производитель заявил о планах выпускать кроссовер на платформе Lada Vesta в начале 2024 года. В апреле «АвтоВАЗ» определился с дизайном. Сейчас автоконцерн открыл тендеры для поставщиков и ведет работу по локализации компонентной базы. Новую модель под условным названием B-Cross будут выпускать на тольяттинской площадке.

По словам президента компании, платформа для кроссовера «практически новая», поэтому производителя ждет большой объем работы, в том числе с поставщиками запчастей.

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В начале 2024 года «АвтоВАЗ» возобновил серийный выпуск автомобилей Lada Vesta с модернизированным мотором 1.8 EVO (122 лошадиные силы) и автоматической коробкой передач, которые перестали выпускать на фоне проблем с поставками комплектующих. Помимо замещения недоступных компонентов, в конструкцию автомобиля внесли изменения, которые позволили повысить надежность.

Ранее производитель поднял цены на большинство моделей примерно на 50 тысяч рублей. Так, версия Lada Granta Classic, стоившая раньше 799 тысяч рублей, теперь обойдется покупателям в 851 тысячу, а внедорожник Lada Niva Travel — 1,25 миллиона вместо 1,198 миллиона рублей. При этом, как и обещал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, подорожание не коснулось базовых моделей Lada Granta и Lada Vesta.

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      Вячеслав Агапов
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