Блогерша назвала вызывающие недоумение у россиян привычки китайцев

Российская тревел-блогерша побывала в Китае и назвала привычки местных жителей, которые у ее соотечественников вызвали бы недоумение. Своей историей она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Во-первых, автора публикации удивило, что китайцы живут без центрального отопления. «Для любого россиянина это кажется странным. А ведь я была не в провинциях, а в двух самых крупных и современных городах. У нас во всех квартирах есть центральное отопление, как выживать без него — непонятно», — поразилась она.

Во-вторых, блогерша обратила внимание на то, что жители КНР развешивают белье на сушилках посреди проезжей части или улицы. «Выглядит это жутко, конечно, все напоказ. А сколько потом пыли и грязи на этой одежде скапливается, даже и представить не могу», — ужаснулась россиянка.

В-третьих, путешественница отметила, что в Китае принято «завтракать обедом»: есть супы, лапшу с мясом или морепродуктами и горячее с гарниром. По ее словам, в заведениях люди берут огромные порции.

Еще она привычка жителей Поднебесной — всегда ходить в масках. «Вообще многие утверждают, что в Китае носят маски из-за плохой экологии и грязного воздуха. Я не нашла подтверждения этому распространенному факту. Все китайцы, у которых я спрашивала, почему они в маске, отвечали: "Чтобы не заразиться"», — пояснила россиянка, добавив, что при этом они совсем не следят за гигиеной и не моют руки с мылом.

Другие особенности китайцев, которые перечислила туристка, — добавлять во все горячие блюда сахар и гвоздику, везде устанавливать камеры видеонаблюдения, фотографироваться с иностранцами, искать пару с помощью брачных агентств и одеваться в яркую, необычную и иногда несуразную одежду.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала стыдные для россиян предметы гордости в Китае. В частности, она рассказала, что после еды местные жители оставляют на столах недоеденные блюда, тем самым демонстрируя свой достаток.

