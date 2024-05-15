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10:02, 15 мая 2024Наука и техника

Бойцы в зоне СВО пожаловались на «звездный РЭБ»

ЦКБР: бойцы РФ пожаловались на влияние солнечной активности на работу дронов

Фото: РИА Новости

Повышенная солнечная активность, наблюдаемая 13-14 мая, привела к помехам в работе систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По словам генерального директора Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрия Кузякина, на неполадки пожаловались российские бойцы, находящиеся в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

«Это мощный источник радиопомех. Наши бойцы на линии боевого соприкосновения жалуются, что дроны работают неадекватно. Получается буквально "звездный РЭБ". Его мощность вполне оправдывает такое название», — сказал руководитель.

По его словам, изменение в солнечной активности отразилось как на радиосвязи, так и на дальности полета беспилотников. «Стоит относится с пониманием к межзвездной проблеме и не пытаться перебороть космические явления», — резюмировал глава ЦКБР.

В апреле Кузякин заявил агентству, что бездумное «увешивание» военной техники средствами РЭБ, которые могут выступать мощными источниками излучения, превращает ее в мишени для Вооруженных сил Украины.

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      Иван Потапов
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