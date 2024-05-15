Бывший сотрудник российской колонии получил восемь лет за взяточничество

Под Хабаровском экс-сотруднику колонии дали 8 лет за вымогательство и взятку

В Хабаровском крае суд приговорил к восьми годам и трем месяцам лишения свободы 38-летнего бывшего начальника оперативного отдела исправительной колонии за взяточничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по пунктам «б,в» части 5 статьи 290 («Вымогательство и получение взятки в крупном размере») и части 1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Он также оштрафован на 760 тысяч рублей.

По данным ведомства, в 2016 году и в период с июля 2020 года по декабрь 2021 года сотрудник колонии путем вымогательства получил от заключенного взятку на 800 тысяч рублей. За эти деньги он оказывал покровительство осужденному и передал ему запрещенные предметы.

Ранее стало известно, что В Алтайском крае задержали заместителя начальника исправительной колонии за коррупцию.