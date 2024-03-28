Замначальника российской колонии задержали за коррупцию

На Алтае задержали замначальника колонии за миллионную взятку от бизнесмена

В Алтайском крае задержали заместителя начальника исправительной колонии за коррупцию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, с 2020 по 2024 года фигурант получил более миллиона рублей от бизнесмена. За эту сумму он обещал покровительство и возможность работы металлургического предприятия на территории колонии с привлечением осужденных.

Сотрудник обвиняется по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Сейчас он находится в СИЗО. Расследование дела продолжается.

Ранее стало известно, что в Мурманске суд приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего начальника подразделения одного из местных высших учебных за коррупцию.

